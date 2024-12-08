Galatasaray rekor için sahaya çıkacak

Süper Lig’in 15. Haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Saat 16.00’da başlayacak maçı Turgut Doman yönetecek.

Fenerbahçe’nin derbide Beşiktaş’a mağlup olduğu hafta Sivasspor’u mağlup ederek avantajı eline geçirmek isteyen Galatasaray aynı zamanda sahaya rekor için çıkacak. Sarı kırmızılılar Sivas'ta kazanırsa 38 puana ulaşacak ve ilk 14 maç dikkate alındığında lige en iyi başlangıcını yapmış olacak. Galatasaray, 102 puanla şampiyon olduğu geçtiğimiz sezon ilk 14 haftada 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 37 puan toplamıştı

SAVUNMADA CİDDİ EKSİKLER VAR

Galatasaray, Sivasspor maçı öncesinde sakatlığı bulunan futbolcular nedeniyle savunmada ciddi bir sıkıntı yaşıyor.



Stoper Abdülkerim Bardakcı, sağ bekte forma giyen Kaan Ayhan ile sol bek Ismail Jakobs, sakatlıkları nedeniyle Sivasspor karşısında süre alamayacak.



Galatasaray'da ayrıca sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile kanat oyuncusu Yusuf Demir de karşılaşmada görev yapamayacak.

SON 16 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 16 maçta mağlup olmadı.



İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.



Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Sivasspor-Galatasaray maçında sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Sivasspor: Ali Şaşal; Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi; Charisis, Pritchard, Poungouras; Keita Balde, Rodrigues; Rey Manaj.



Galatasaray: Muslera; Jelert, Davinson, Metehan, Berkan; Torreira, Sara; Barış, Mertens, Yunus; Osimhen.