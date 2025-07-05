Galatasaray resmen açıkladı: Gelecek sezon devam

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinde Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu James Palmer ile yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Geçtiğimiz sezon başında sarı kırmızı renklerimizle tanışan, özellikle Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere tüm sezon sahaya koyduğu enerjisi, skor gücü ve kritik anlarda göstermiş olduğu lider karakteri ile finale giden yolda takımımızın en önemli parçalarından biri olan James Palmer Jr. yeni sezonda da bizimle birlikte olacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde finalist olarak sonlandırdığımız sezonu 19 maçta 14.5 sayı, 5 ribaunt, 3.9 asist, 38.4 üç sayı isabetini ve 13.8 verimlilik puanı ile tamamladı.

2024/25 sezonunda Basketball Champions League’de Son 16 turunun en iyi oyuncusu seçilirken, başantrenörler ve kaptanların oyları ile sezonun en iyi 5’ine seçildi.

Saha içi disiplini, yüksek skor potansiyeli ile James Palmer Jr. yeni sezonda da hedeflerimize yürürken yanımızda olacak. Kendisine yeni sezonda da parçalı forması ile sağlık ve başarı dolu, bir sezon diliyoruz."