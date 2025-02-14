Galatasaray resmen açıkladı: Suç duyurusunda bulundular

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray resmen açıkladı: Suç duyurusunda bulundular

Galatasaray, kendilerini kulüp çalışanı olarak tanıtarak para toplamaya çalışan dolandırıcılara karşı harekete geçti. Sarı kırmızılı yönetim, dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Galatasaray, kendilerini kulüp çalışanı olarak tanıtıp maddi menfaat elde etmeye çalışan şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kendisini Kulübümüz çalışanı olarak tanıtıp, maddi menfaat elde etmeye çalışan şüpheliler hakkında, Kulübümüz tarafından 13.02.2025 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kulübümüzün telefon ile arama yaparak bağış toplama veya satış yapma faaliyeti bulunmamaktadır. Bu kapsamda yapılan aramaların Kulübümüz ile irtibatı bulunmadığını bilgilerinize sunar, yapılan aramalara itibar edilmemesini hassasiyetle bildiririz." denildi.

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