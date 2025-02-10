Galatasaray resmi hesaptan Mertens’i paylaştı: Sosyal medyadan tepki yağdı

Galatasaray’ın Adana Demirspor’u konuk ettiği maçta büyük olay çıktı. Sarı kırmızılılar, maçın 11. Dakikasında Mertens’in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Morata ise sarı kırmızılıların maçtaki tek golünü kaydetti.

Adana Demirspor, penaltı sonrası maçtan çekilme kararı aldı. Karar, maçın hakeminin kararları nedeniyle alındı. Karşılaşma tatil edilirken son sözü TFF söyleyecek. Federasyonun Adana Demirspor’u 3-0 hükmen mağlup ilan etmesi bekleniyor.

Maç sonrası Adana Demirspor’un sahadan çekilme kararı kadar Galatasaray’ın kazandığı penaltı da tartışma konusu oldu. Yapılan yorumlarda hakemin kararının yanlış olduğu belirtilirken VAR’ın neden devreye girmediği sorgulandı.

Olay maç sonrası Adana Demirspor’u sahadan çeken Murat Sancak kadar ceza sahasında yerde kalan Mertens de tepkilerin odağında yer aldı. Belçikalı oyuncunun ayağını yere takarak penaltı kazandığı gerekçesiyle sosyal medyada tepkilerin odağında yer aldı.

GALATASARAY’DAN OLAY PAYLAŞIM

Galatasaray-Adana Demirspor maçıyla ilgili tartışmalar devam ederken yeni bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar, penaltı pozisyonu nedeniyle tepkilerin odağına yerleşen Mertens’in fotoğrafını paylaştı. Sarı kırmızılıların yaptığı paylaşım hızla sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaraylı taraftarlar Mertens’e sahip çıkarken Belçikalı oyuncunun oğlu Ciro ile resimlerini paylaşarak “Yedirmeyiz” dedi. Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları ise tecrübeli oyuncuya ve Galatasaray yönetimine tepki gösterdi.

Galatasaray’ın Mertens paylaşımına gelen bazı yorumlar şöyle: