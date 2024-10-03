Galatasaray Riga maçında 2 dakikada 2 gol birden

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi turnavası kapsamında Letonya temsilcisi Rigas Skola ile karşı karşıya geliyor.
Galatasaray, 11. Dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahasına çalımlarla girişi sonrası topu ceza sahasına ortaladı. İcardi'nin kafa vuruşu sonrası kale önünde araya giren Mertens tek dokunuşla topu ağlara gönderdi.
Ardından devam eden maçın 36. dakikasında topla buluşan Davinson Sanchez, Yunus Akgün'e uzun pas gönderdi. Yunus vurduğu şutla topu ağlara gönderdi.
38. dakikada Rigas Skola'nın atağında topla buluşan Ikaunieks, topu ağlara gönderdi. Skor 2-1.