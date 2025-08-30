Galatasaray - Rizespor maçında kritik pozisyonlar!

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray - Rizespor maçında kritik pozisyonlar!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray Çaykur Rizespor maçında konuk ekibin 2 golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Sarı Kırmızılılar'ın golü Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'den geldi.

RİZESPOR'UN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Sanchez'in 20. dakikada attığı gole Çaykur Rizespor Laci ile karşılık verdi. Ancak Laci'nin golü VAR tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Pozisyonda Rizesporlu oyuncunun topuğunun önde olduğu tespit edildi.

ofsayt.jpg

İKİNCİ GOL DE İPTAL EDİLD

43'üncü dakikada Rizespor'un bir golü daha ofsayta takıldı. Sane'den topu çalan Laçi, Günay'ın önde yakalanmasını fırsat bilerek aşırtma bir şutla topu ağlara gönderdi. Ancak şuttan önce Laçi'nin topuna ofsaytta bulunan Ali Sowe'un dokunmasından dolayı gol iptal edildi.

Son Haberler
Dev firma iflas bayrağını çekti! Türkiye’nin önde gelen markasıydı
Dev firma iflas bayrağını çekti! Türkiye’nin önde gelen markasıydı
Mardin'de dur ihtarına uymayan sürücü apartmana daldı
Mardin'de dur ihtarına uymayan sürücü apartmana daldı
Galatasaray'dan tarihi gol!
Galatasaray'dan tarihi gol!
Galatasaray - Rizespor maçında kritik pozisyonlar!
Galatasaray - Rizespor maçında kritik pozisyonlar!
Bankalar emeklilere para yağdıracak! Promosyon miktarları dudak uçuklattı
Bankalar emeklilere para yağdıracak! Promosyon miktarları dudak uçuklattı