Galatasaray, Roma’nın kaptanının peşinde

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Galatasaray rotasını İtalya’ya çevirdi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre sarı kırmızılılar, Roma’nın kaptanı Lorenzo Pellegrini ile yakından ilgileniyor.

Çıkan haberlere göre 28 yaşındaki oyuncunun son dönemde Roma taraftarı ve yönetimle arasındaki ilişkilerin belirsiz hale gelmesi, ayrılık ihtimalini güçlendirdi. Tecrübeli oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasının muhtemel olduğu belirtiliyor.

Corriere dello Sport, Galatasaray’ın ocak ayında takımdan ayrılabileceği Pellegrini’nin durumunu yakından takip ettiğini yazdı.

Öte yandan haberde; Galatasaray'ın Pellegrini'yle yaz aylarında da ilgilendiği ve ilk görüşmelerini yazın yaptıkları bildirildi. Gazete, Galatasaray'ın Ocak ayı açılır açılmaz yıllık 6 milyon euro maaşı bulunan Pellegrini için masaya oturup bir anlaşma yapmaya istekli olduğunu ifade etti.

Roma altyapısından yetişen 28 yaşındaki on numara, Roma formasıyla çıktığı 297 maçta 53 gol 58 asistlik performans gösterdi. Pellegrini, bu sezon kulübüyle çıktığı 15 maçta 2 asist yaptı.