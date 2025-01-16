Galatasaray rotasını Brezilyalı golcüye çevirdi

Ara transferde kadrosuna bir forvet oyuncusu katmak isteyen Galatasaray Mikautadze için yapılan görüşmelerde istediğini alamayınca farklı alternatiflere yöneldi. Sarı kırmızılıların transfer için rotasını Brezilya’ya çevirdiği öğrenildi.

Sabah’ta yer alan habere göre Galatasaray Botafogo forması giyen Igor Jesus’u listesine aldı. 23 yaşındaki golcünün şartlarını araştıran yönetimin kısa süre içinde Brezilya ekibine teklif yapması bekleniyor.

İngiltere’den de talipleri olan golcü oyuncunun değerinin 15 milyon euro olduğu belirtiliyor. Kariyerine Coritiba altyapısında başlayan Igor Jeusus sonrasında Shabab Al-Ahli'ye transfer oldu. Bu sezon başında ülkesine dönen ve Botafogo'ya imza atan Igor Jesus kariyeri boyunca 168 maçta sahaya çıkarken 68 gol ve 27 asist kaydetti.