Galatasaray Sacha Boey ve Victor Nelsson İngiltere yolcusu

İngiliz bası Galatasaray'la ilgili flaş bir iddiayı ortaya attı.

Tottenham'ın, Galatasaray'dan Victor Nelsson'u kadrosuna katmak istediği ortaya çıktı.

Yaz transfer döneminde de adı İngiliz ekibi ile anılan Danimarkalı savunmacı Sarı-Kırmızılılar'da yedek kaldığı için mutlu değil. Daha önce oynamak istediğini tavırlı bir üslupla dile getiren Nelsson, sözleşmesini uzatmayacağını ifade etmişti.

Football365 adlı haber sitesi, Tottenham'ın ocak ayındaki ilk hedefinin Nelsson olduğunu yazdı. Oyuncunun da takımdan ayrılmak istediği belirtilerek transferin hızlıca yapılabileceği bildirildi. 25'lik stoperin ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.

Fransa basını ise Galatasaray'ın yıldız sağ beki Sacha Boey'in Tottenham'a gideceğini iddia etti. Gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan 23 yaşındaki Fransız futbolcuya da yaz transfer döneminde birçok teklif gelmişti. Fakat G.Saray Yönetimi'nin projesinde yer almak isteyen Boey, zorluk çıkartmadı.