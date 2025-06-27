Galatasaray sağ bek için Almanya'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Leroy Sane'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılıların, Almanya'dan bir isimle daha ilgilendiği kaydedildi.

GALATASARAY OMAR TRAORE'Yİ İSTİYOR!

Bild'de yer alan habere göre; Galatasaray, Heidenheim forması giyen 27 yaşındaki sağ bek Omar Traore ile ilgileniyor.

Bu transferde Borussia Mönchengladbach’ın devrede olduğu belirtilirken, Union Berlin'in de yarışa dahil olduğu ifade edildi.Hatta Mönchengladbach'ın oyuncu ve kulübüyle ilk teması kurduğu fakat buna rağmen transferin kolay olmayacağı kaydedildi.