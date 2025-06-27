Galatasaray sağ bek için Almanya'da

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray sağ bek için Almanya'da

Yeni sezon için sağ bek transferi yapmak isteyen Galatasaray, gündemine yeni bir ismi aldı. Sarı-kırmızılılar, Bundesliga'da forma giyen Omar Traore için kollar sıvadı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Leroy Sane'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılıların, Almanya'dan bir isimle daha ilgilendiği kaydedildi.

GALATASARAY OMAR TRAORE'Yİ İSTİYOR!

Bild'de yer alan habere göre; Galatasaray, Heidenheim forması giyen 27 yaşındaki sağ bek Omar Traore ile ilgileniyor.

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Bu transferde Borussia Mönchengladbach’ın devrede olduğu belirtilirken, Union Berlin'in de yarışa dahil olduğu ifade edildi.Hatta Mönchengladbach'ın oyuncu ve kulübüyle ilk teması kurduğu fakat buna rağmen transferin kolay olmayacağı kaydedildi.

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