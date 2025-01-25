Galatasaray sağ beke Serie A’dan oyuncu alacak: İşte yapılacak teklif

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Galatasaray sağ beke Serie A’dan oyuncu alacak: İşte yapılacak teklif

Galatasaray, Emerson Royal’in sakatlığı sonrası sağ bek için yine Serie A’dan oyuncu bakıyor. Sarı kırmızılıların transfer gündemindeki oyuncu için yapacağı teklif ortaya çıktı.

Ara transferde kadrosuna bir sağ bek katmak isteyen Galatasaray, listesinin başındaki Emerson Royal’in uzun süreli sakatlığı sonrası sürpriz bir isimi gündemine aldı. Sarı kırmızılılar, Roma’da forma giyen Zeki Çelik için harekete geçiyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho’nun Roma’da birlikte çalıştığı milli oyuncu içi harekete geçen sarı kırmızılılar, Zeki Çelik’i kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Milli oyuncunun yıllık 2,5 milyon euroyu bulan maaşının bir kısmını karşılamayı planlayan Galatasaray ayrıca sözleşmeye makul bir satın alma opsiyonu da koyacak.

İki takım arasında görüşmelerin kısa sürede başlaması bekleniyor. Öte yandan Zeki Çelik’in sarı kırmızılı formayı giyemeye sıcak baktığı gelen haberler arasında yer alıyor.

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