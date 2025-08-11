Galatasaray sağ bekte de büyük oynuyor! Taraftarları havalara uçuracak isim için ilk temas kuruldu

Kaynak: Haber Merkezi
Sağ bek transferi yapmayı planlayan Galatasaray'da son olarak Sacha Boey isminden vazgeçilmişti. Sarı-kırmızılıların, bu kez gündemine dünyanın en iyi sağ beklerinden biri olarak gösterilen Benjamin Pavard'ı aldığı ve ilk teması kurduğu kaydedildi.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Avrupa kupaları için iddialı bir takım kurmak isteyen yönetim Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket ediyor. Önceliğini kaleci ve savunma hattına veren sarı kırmızılılar, sürpriz bir isme kancayı taktı.

GALATASARAY'DAN BENJAMIN PAVARD BOMBASI

Hem stoper hem de sağ bek pozisyonlarında oynayabilen çok yönlü bir futbolcu arayışında olan Galatasaray, 29 yaşındaki Fransız yıldız Benjamin Pavard için harekete geçti. Matteo Moretto'nun haberine göre; Pavard'ın transferi için sarı-kırmızılılar, aracılar üzerinden dolaylı temaslar kurdu.

