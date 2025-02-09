Galatasaray sahada kendi arasında top çeviriyor! Adana Demirspor sahadan çekildi

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Galatasaray sahada kendi arasında top çeviriyor! Adana Demirspor sahadan çekildi

Galatasaray- Adana Demirspor maçında, önce yaşanan penaltı pozisyonu ardından maç içerisinde verilen faul pozisyonlarına tepki gösteren Adana Demirspor takımı sahadan çekildi. Galatasaraylı futbolcular kendi arasında top çeviriyor.

Galatasaray ile Adana Demirspor, Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Heyecanlı geçen maçta Mertens'e ceza sahası içinde yapılan faul sonrası hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi.

ADANA DEMİRSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ

Alvaro Morata, 11. dakikada penaltıdan kaydettiği golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Maçta yaşanan penaltı pozisyonu ve maç içerisinde verilen faul pozisyonlarına tepki gösteren Adana Demirspor takımı 30. dakikada sahadan çekildi. Galatasaraylı futbolcular kendi arasında top çevirdi.

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