Galatasaray sahada kendi arasında top çeviriyor! Adana Demirspor sahadan çekildi

Galatasaray ile Adana Demirspor, Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Heyecanlı geçen maçta Mertens'e ceza sahası içinde yapılan faul sonrası hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi.
ADANA DEMİRSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ
Alvaro Morata, 11. dakikada penaltıdan kaydettiği golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Maçta yaşanan penaltı pozisyonu ve maç içerisinde verilen faul pozisyonlarına tepki gösteren Adana Demirspor takımı 30. dakikada sahadan çekildi. Galatasaraylı futbolcular kendi arasında top çevirdi.