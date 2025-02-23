Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın oynanacak derbide karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe'nin iç saha ve deplasman performansları dikkati çekiyor.

RAMS Park'ta oynanacak derbiye ev sahipliği yapacak Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı karşılaşmalarda rakiplerine büyük üstünlük sağladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezonda iç sahada taraftarının desteğini aldığı karşılaşmalarda ligde mağlup olmadı.

Sezona Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe ise deplasmanda gösterdiği performansla zirve yarışını bırakmıyor. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın ardından ligde dış saha performansı en iyi 2. takım konumunda bulunuyor.

GALATASARAY EVİNDE KAYBETMİYOR

Galatasaray, bu sezon taraftarı önünde ligde oynadığı 12 maçta hiç mağlup olmadı.

Bu sezon sahasındaki maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kuran Galatasaray'ın RAMS Park'taki 12 lig maçında 10 galibiyet ve 2 beraberliği bulunuyor. "Cimbom", söz konusu karşılaşmalardaki puan kayıplarını ise ikas Eyüpspor ve Kasımpaşa karşısında yaşadı.

Süper Lig'de sahasında oynadığı 12 maçta 31 gol bulan (3 tanesi hükmen kazanılan Adana Demirspor maçından) sarı-kırmızılılar, 14 golü kalesinde gördü.

SARI-KIRMIZILILARDA 10 FARKLI OYUNCU İÇ SAHADA GOL ATTI

Galatasaray'ın ligde RAMS Park'ta oynadığı 12 karşılaşmada 10 farklı oyuncu gol sevinci yaşadı.

Bu sezon sarı-kırmızılılarda ligdeki iç saha maçlarında en golcü oyuncu 7 kez fileleri havalandıran Victor Osimhen oldu. Nijeryalı santrforu 4'er golle Eintracht Frankfurt'a transfer olan Michy Batshuayi ile Yunus Akgün takip etti. Barış Alper Yılmaz, iç sahada 3 gol atarken Mauro Icardi, Davinson Sanchez ile Dries Mertens 2'şer kez RAMS Park'ta fileleri havalandırdı. Bu oyuncuların ardından da Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Roland Sallai birer gol kaydetti.

Ayrıca Trabzonspor maçında Ali Şahin Yılmaz, kendi kalesine bir gol attı.

SARI-LACİVERTLİLER, DEPLASMANDA ETKİLİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda maçlarında kolay puan kaybetmiyor.

Sarı-lacivertliler, bu sezon ligdeki 12 dış saha maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, konuk olduğu ikas Eyüpspor, Reeder Samsunspor ve Göztepe maçlarından da beraberlikle ayrıldı.

Dış sahada toplamda 32 gol atan sarı-lacivertliler, 12 kez topu ağlarında gördü.

FENERBAHÇE'DE 13 FUTBOLCU DEPLASMANDA GOL SEVİNCİ YAŞADI

Sarı-lacivertli ekipte bu sezon ligdeki deplasman maçlarında toplam 13 futbolcu gol attı.

Youssef En-Nesyri ile Dusan Tadic, 5'er golle Fenerbahçe'nin dış saha maçlarında en fazla fileleri havalandıran oyuncu konumunda bulunuyor. Bu futbolcuları ise 4'er golle Fred ve Edin Dzeko takip ediyor. Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın ve Sebastian Szymanski, deplasmanda 2'şer kez fileleri havalandırırken Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun ile Anderson Talisca, konuk oldukları maçlarda 1'er gol kaydetti.

Çaykur Rizespor'da Husniddin Alikulov ve Antalyaspor'da Thalisson da söz konusu karşılaşmalarda kendi kalelerine 1'er gol attı.