Galatasaray Şampiyonlar Ligi aşkına. Young Boys maçı ilk 11'i belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre’nin Young Boys takımına konuk olacak. Bern’deki Wankdorf Stadı’nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ile Tabii platformundan canlı yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig’de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran sarı-kırmızılı ekip, üst üste ikinci, toplamda ise 24. şampiyonluğunu elde etti. Galatasaray, ülke puanı gereği şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan başlamak zorunda kaldı.

İsviçre Süper Ligi’nde geçen sezon şampiyon olan Young Boys da "Devler Ligi"ne bu turdan katılıyor. İki takım arasındaki rövanş maçı 27 Ağustos Salı günü İstanbul’da oynanacak. İki maç sonunda turu geçen takım, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanacak.

İlk 11’ler:

Young Boys: Ballmoos, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Lauper, Ganvoula, Monteiro

Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Icardi

Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys maçı öncesinde 2 resmi maça çıktı. Sezonu Turkcell Süper Kupa’da Beşiktaş’a 5-0 yenilerek açan Galatasaray, Süper Lig’de Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Hazırlık maçlarında ise 2 galibiyet ve 3 yenilgi aldı.

İsviçre Süper Ligi’nde henüz galibiyet alamayan Young Boys, 5 haftada 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Attığı 6 gole karşılık kalesinde 13 gol gören Bern ekibi, 12 takımlı ligde 11. sırada yer alıyor. Young Boys, bu sezonki tek galibiyetini İsviçre Kupası’nda amatör lig takımı Printse-Nendaz’ı 10-0 yenerek elde etti.

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Daniel Siebert yönetecek. Yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Dördüncü hakem ise Daniel Schlager olacak. VAR odasında ise Christian Dingert ve yardımcısı Benjamin Cortus görev alacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 maçlık ceza nedeniyle Young Boys maçlarında yedek kulübesinde yer alamayacak.

Galatasaray’da milli oyuncu Kaan Ayhan cezası, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Kaan Ayhan, geçen sezonki Sparta Prag maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı. Sanchez ise Hatayspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahada olamayacak.

Galatasaray, Avrupa kupalarında 317. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, 316 maçta 113 galibiyet, 119 mağlubiyet ve 84 beraberlik aldı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 32 maç oynadı. Bu maçlarda 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.