Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında Frankfurt karşısında!

Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Sarı Kırmızılılar zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak Devler Ligi’ne 3 puanla başlamayı hedefliyor.

E.FRANKFURT-GALATASARAY İLK 11’LER

E.Frankfurt: Zetterer, Collins, Theathe, Koch, Brown, Chaibi, Larsson, Doan, Can Uzun, Knauff, Burkardt

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Torreira, Lemina, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper

YENİ TRANSFER SINGO İLK KEZ 11’DE

Galatasaray’ın yeni transferi Wilfried Singo ilk kez 11’de sahaya çıkıyor. Okan Buruk Abdülkerim Bardakçı’nın yerine Eintracht Frankfurt karşısında Fildişi Sahilli savunmacıya görev verdi.

ICARDI’NİN YERİNE BARIŞ ALPER

Victor Osimhen’in yokluğunda ileri uçta Icardi’nin yerine Barış Alper ile maça başlamayı tercih etti. Süper Lig’de çıktığı 3 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergileyen milli oyuncu Şampiyonlar Ligi’nde daha önce 15 çıkmış ve 2 asist yapmıştı.

TÜRKİYE’DE İLK TAKIM

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatında Türkiye’yi temsil eden ilk takım oldu.

E.FRANKFURT 3-1 GALATASARAY CANLI ANLATIM

1' İtalyan hakem Marco Guida'nın ilk düdüğüyle karşılaşmaya Frankfurt başladı.

2' İlk şut Frankfurt'tan! Knauff'un ceza sahası dışından çektiği etkili şutta Uğurcan topu kornere çeldi.

5' Sarı kart! Burkardt, Eren Elmalı'ya yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü.

8' GOOOOOOOOOOOOL! Galatasaray hızlı hücumda Frankfurt savunmasını az adamla yakaladı. Sane'nin pasında ceza sahası içerisine giren Yunus Akgün rakibinden sıyrılarak düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Galatasaray 1-0 öne geçti.

22' Barış Alper'in sert şutunda Zetterer gole izin vermedi.

24' Galatasaray tehdit yarattı: Duran top organizasyonunda İlkay Gündoğan'ın pasını Barış Alper kale önünde değerlendiremedi.

28' Frankfurt kalesinde tehlike: Sallai'nin son çizgide kale önüne çevirdiği topa İlkay dokunmadı. Frankfurt savunması pozisyonu savuştururken ceza sahası dışında topla buluşan Toreira'nın şutu isabetli değil.

31' Frankfurt gole çok yaklaştı! Uğurcan son anda topu çizgiden çıkardı.

37' GOL! Yunus'un geri pasında araya giren Doan kaleciyle Uğurcan'la karşı karşıya kaldı. Şutunda Davinson'a çarpan top ağlarımıza gitti. Durum şimdi 1-1.

42' Barış Alper'in golünden önce faul düdüğü: Barış Alper topu ağlara gönderdi. Ancak Guida öncesinde Torreira'nın topu çaldığı pozisyona faul çaldığı için gol geçersiz sayıldı.

45+2' GOL! Can Uzun'un golüyle Frankfurt ilk yarının son dakikalarında öne geçti.

45+4' GOL! Frankfurt Singo'nun kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

İlk Yarı Sonucu: E.Frankfurt 1-3 Galatasaray