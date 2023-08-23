Norveç'te eşitlik. Molde Galatasaray karşısında golü buldu

MAÇIN İLK 11'İ

Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Eriksen, Manssverk, Breivik, Haugen, Eikrem, Brynhildsen

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Berkan, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Icardi

MÜCADELE BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı olan Molde-Galatasaray mücadelesi başladı.

ORTA YERİNE GİTMEDİ

Maçın 5. dakikasında Angelino'nun açtığı ortalamayı savunma kornere çeldi.

G.SARAY'A ŞOK

9. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda bomboş kalan Kristian Eriksen kafayla topu ağlara yolladı ve Molde'yi 1-0 öne geçirdi.

SAVUNMA KORNERE UZAKLAŞTIRDI

10. dakikada Sivert Heggheim Mannsverk'in içeriye çevirdiği topta Ola Brynhildsen'in arkadaşına çevirdiği topu Galatasaray savunması kornere uzaklaştırdı.

Bu sefer de 17. dakikada sol çizgide Eirik Haugan içeri çevirdi, rakip oyuncudan önce Galatasaray savunması topu yine uzaklaştırdı.

OLİVİERA BERABERLİĞİ GETİRDİ

24. dakikada Yunus Akgün'ün ceza alanı ön çizgisinde yapılan faulün ardından kullanılan serbest vuruşta Sergio Oliviera topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1'e taşıdı.

ICARDI SAHNEDE

30. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası içine attığı harika pasa gelişine çok sert vuran Icardi kalecinin üstünden topu ağlara yolladı.

YUNUS'UN GOLÜ İPTAL

43.dakikada Oliviera'nın kazandığı topta kendi ilerieyen Yunus sağ kanattan içeri girdi. Kaleyi karşısında gören Yunus topu sağ köşeden ağlara yolladı. Ancak Anthony Taylor, golün öncesinde Mertens'in rakibinin ayağına bastığı gerekçesiyle golü iptal etti.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

HAKEM PENALTIYI VERMEDİ

İkinci yarıya Galatasaray hızlı başladı. 47. dakikada Galatasaraylı oyuncular, yaşanan pozisyonun ardından Moldeli oyuncunun elle oynadığını düşünüyor. Galatasaray penaltı bekledi. Anthony Taylor VAR ile konuşsa da penaltı kararına varmadı.

SKORA DENGE GELDİ

57. dakikada sağ kanattan içeriye çevrilen topta bomboş topla buluşan Eirik Haugan topun gelişine vurdu. Abdülkerim çizgide topa dokunmasına rağmen top ağlara gidiyor.