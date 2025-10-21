Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü Galatasaray MCT Technic, Almanya'nın Würzburg Baskets takımını konuk etti.
İlk çeyreği 24-16 önde tamamlayan Galatasaray, soyunma odasına da 44-40 üstün gitti.
Üçüncü çeyreği 69-64 önde geçen sarı kırmızılı takım, parkeden 89-83 galip ayrıldı.
Bu sonuçla "Cimbom", Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçını da kazandı. Galatasaray, Bosna Hersek'in Igokea ekibini 94-82, İtalyan Trieste'yi deplasmanda 91-90 mağlup etmişti.
Galatasaray'ın Würzburg Baskets maçındaki skor dağılımı ise şöyle: Palmer 24, Cummings 18, Robinson 12, White 10, Bishop 7, Gillespie 4, Meeks 4, Buğrahan Tuncer 4, Can Korkmaz 3, Rıdvan Öncel 3.
Würzburg Baskets ise turnuvadaki ilk yenilgisini aldı. Alman ekibi; Tirieste'yi 78-63, Igoke'ya 78-68'lik skorlarla geçmişti.