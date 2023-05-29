Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyon olacak!

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın lider Galatasaray'ı ağırlayacak.

Mücadele Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak.

YENERSE ŞAMPİYON

Okan Buruk'un öğrencileri, Ankaragücü maçını yenmesi durumunda diğer takımların sonuçlarına bakmadan 23. şampiyonluğunu ilan edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde 79 puanda 1. sırada yer alıyor.

Galatasaray'ın 74 puanlı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile karşılaşacağı mücadele de da aynı saatte başlayacak.

39 puanda bulunan MKE Ankaragücü Galatasaray'ı yenerse, İstanbulspor'un Adana Demirspor'a ya da Bitexen Giresunspor'un Trabzonspor'a puan kaybetmesi durumunda kümede kalmayı garantileyecek.

KAFKAS'LA İÇ SAHA MAĞLUBİYETİ YOK

Ankaragücü, teknik direktörü Tolunay Kafkas'la çıktığı iç saha maçlarında mağlubiyet yüzü görmedi.

Kafkas yönetiminde ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 3'er galibiyet ve beraberlik aldı.

Diğer taraftan MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda oynadığı son 5 lig maçını da kaybetmedi.

MAÇ KAPALI GİŞE

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletlerine MKE Ankaragücü taraftarı büyük ilgi gösterdi ve biletler tükendi.