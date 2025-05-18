Galatasaray şampiyonluk maçında Kayserispor karşısında

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u konuk ediyor. Maçta hakem Ali Şansalan düdük çalıyor.
Galatasaray kazanması ya da 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyecek.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
6.dakikada Barış Alper'in uzaktan çektiği şut kalenin yanından auta çıktı.
12.dakikada Osimhen'in sert şutunu kaleci Bilal kapattığı köşeden kornere gönderdi.
15.dakikada dördüncü hakemin uyarısıyla Sallai sarı kart gördü.
17.dakikada Sara'nın ortasına Davinson'un kafa vuruşu üstten auta gitti.
20.dakikada Ramazan çaprazdan kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Muslera topu kornere çeldi.
25.dakikada Barış Alper'in pasında Osimhen topu ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı kalktı.
26.dakikada Sara'nın ortasına Osimhen kafa vuruşu ile skoru 1-0 yapan golü attı. Golün anonsunu Osimhen'in kızı yaptı.
29.dakikada Kayserispor defansının kısa pasında Torreira topu Barış'a verdi. Barış yerden bir vuruşla durumu 2-0 yaptı.
37.dakikada Carol'ün pasında Cardoso'nun vuruşunu Muslera kurtardı.
41.dakikada kaleci Bilal ile karşı karşıya kalan Barış Alper dengesini kaybederek gol vuruşunu yapamadı.