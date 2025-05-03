Galatasaray şampiyonluk yolunda kritik sınavda! Rakip: Sivasspor

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.



Ligde geride kalan 31 müsabakada 25 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 80 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider girdi.



Kırmızı-beyazlı ekip ise 32 mücadelede 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. 34 puan toplayan Sivas temsilcisi, averajla küme düşme hattındaki Sipay Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor'un önünde 15. sırada yer aldı.

BARIŞ ALPER YILMAZ DÖNÜYOR



Cezası nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, Sivasspor müsabakasıyla formasına kavuşacak.



Barış Alper, kırmızı kart cezası nedeniyle TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması ve ikas Eyüpspor ile oynanan Süper Lig maçlarında forma giyemedi.



Galatasaray'ın son 2 resmi müsabakasını kaçıran 24 yaşındaki yıldız futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Sivasspor maçında mücadele edebilecek.

SİVASSPOR'DA 3 EKSİK



Kırmızı beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Djordje Nikolic, Jan Bieganski ve Alaaddin Okumuş Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Maçta sahaya çıkması beklenen 11’ler şöyle:

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen



Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Ziya, Tolga, Moutoussamy, Koita, Efkan, Rodrigues, Manaj