Galatasaray, Samsunspor maçı için Samsun’a ulaştı

Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı’ndan özel uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na giriş yaptı.

TARAFTARLARDAN COŞKULU KARŞILAMA

Havalimanında bekleyen taraftarlar, futbolcuları tezahürat ve çiçeklerle karşıladı. Oyuncular, taraftarların isteklerini geri çevirmeyerek forma imzaladı. Kafile, daha sonra otellerine gitmek üzere takım otobüsüne bindi.

BAZI İSİMLER KADRO DIŞI

Davinson Sánchez, ikinci kez baba olması nedeniyle kafileyle birlikte seyahat etmedi. Özel uçakla bu akşam Samsun’a ulaşması bekleniyor. Ayrıca, sakatlıkları nedeniyle Elias Jelert, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay ve kart cezalısı Frankowski maç kadrosuna alınmadı.

GALATASARAY’IN KAMP KADROSU

Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı, Mario Lemina.