Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında lider Galatasaray ligde 10 maçtır kaybetmeyen Samsunspor’u konuk ediyor.

Rams Park’ta saat 20.00’de başlayacak zorlu mücadele öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

OKAN BURUK DERBİ 11'İNİ BOZMADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor karşısında derbi ilk 11'ini sahaya sürdü. Davinson Sanchez'in yine sağ bekte görev alması Lemina'nın ise Abdülkerim Bardakçı'ya stoper ikilisinde eşlik etmesi bekleniyor.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Davinson, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış, Osimhen.

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Drongelen, Tomasson, Eyüp, Holse, Makoumbou, Emre, Musaba, Ndiaye.

GALARASARAY EVİNDE 25 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, iç sahada oynadığı son 25 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı ekip, 19 Mayıs 2024’te Fenerbahçe karşısında aldığı yenilginin ardından çıktığı 25 maçta 20 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

EN ÇOK GOL ATAN VE EN AZ GOL YİYEN İKİNCİ TAKIM

Bu sezon 14 maçta 29 gol atan, kalesinde ise 9 gol gören Galatasaray, +20 averajla ligin en dengeli takımı konumunda. Fenerbahçe’nin ardından ligin en golcü ikinci takımı olan sarı-kırmızılılar, aynı zamanda Göztepe’den sonra en az gol yiyen ekip unvanını taşıyor.

SON 4 LİG MAÇINDA TEK GALİBİYET

Galatasaray’ın son haftalardaki form grafiği ise dikkat çekici. Son dört lig maçında sadece Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı; Kocaelispor’a 1-0 mağlup oldu.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI ÖNCESİ OPTA VERİLERİ

-Galatasaray, Samsunspor ile oynadığı son 8 Süper Lig maçının tamamını kazandı.

-Sarı-kırmızılılar, Samsunspor’u evinde ağırladığı 32 maçın 29’unu kazandı (2G 1B).

-RAMS Park’taki 25 maçlık yenilmezlik serisi, Avrupa’nın 10 büyük liginde Slavia Prag’dan sonra en uzun ikinci seri.

-Samsunspor ise İstanbul takımlarına karşı oynadığı son 6 lig maçında yenilmedi (3G 3B).

-Deplasmanda oynadığı son 8 Süper Lig maçını kaybetmeyen Samsunspor (4G 4B), kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamış durumda.

-Galatasaray, bu sezon ilk golü attığı 9 maçın 8’ini kazandı; tek puan kaybı geçen haftaki Fenerbahçe deplasmanında geldi.

-Victor Osimhen, 2010/11’den bu yana Samsunspor’a bir maçta iki kafa golü atan tek oyuncu konumunda.

-Cherif Ndiaye’nin Süper Lig kariyerinde Galatasaray’dan (3) daha fazla gol attığı tek takım Antalyaspor (4).

-Okan Buruk, görevde olduğu 2022/23 sezonundan bu yana yabancı teknik direktörlerin takımlarını konuk ettiği 15 maçın hiçbirini kaybetmedi (12G 3B).