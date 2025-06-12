Havalimanında Sane çılgınlığı: Neden Galatasaray’ı seçtiğini açıkladı

Galatasaray anlaşmaya vardığı yıldız oyuncu Leroy Sane’yi İstanbul’a getirdi. Alman oyuncunun uçağının indiği Atatürk Havalimanı’na Galatasaray taraftarları akın etti.

Yıldız oyuncu eşi ile geldiği İstanbul'a 01.30 sıralarında iniş yaptı.

Havalimanında açıklama yapan Sane, “Öncelikle inanılmaz mutluyum. Mutluluğumu tarif edemem. Taraftarı duyuyorum, ayrı bir mutluluk. Ben daha önce de burada oynadım. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Atmosfer beni çok etkilemişti, kararımı da çok etkiledi. Açıkçası bir an önce Galatasaray taraftarı önünde ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Artık benim arkamda olacakları için çok mutluyum ve buradaki ilk maçta taraftarın karşısında oynamak için heycanlıyım. Taraftarlara çok minnettarım. Bu saatte buraya gelmeleri benim için çok anlamlı. Onlarla tanışacağım için onlarla bir arada olacağım için çok mutluyum. Birçok teklif vardı ama bütün olarak baktığınızda Galatasaray beni çok etkiledi. Hem atmosfer hem kulübün büyüklüğü beni çok etkiledi. O yüzden Galatasaray’a gelmeye karar verdim. Sayın başkanımız Dursun Özbek, yöneticimiz Abdullah Kavukçu ve teknik direktörümüz Okan Buruk benimle çok ilgilendi, onlara da teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı.

Sane açıklamaların ardından Galatasaray taraftarına üçlü çektirdi. Galatasaray taraftarları “I love you Sane” diye tempo tutarak yıldız oyuncuya tezahüratta bulundu. Taraftarların bulunduğu bölüme gitmek isteyen Sane kalabalığı aşamayınca araca bindirilerek havalimanından çıkış yaptı.

"DAHA YENİ BAŞLADIK"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Leroy Sane transferini değerlendirdi. Kavukcu, GS TV'ye yaptığı açıklamada, "Burası Galatasaray, daha çok önemli transferler olacak. Başkanımızın vizyonuyla daha iyi transferler yapacağımızı söyledik. Yeter ki biz beraber olalım. Daha yeni başladık. Sağlık kontrolünden sonra imza atacağız. Yeni başlıyoruz" sözlerini kullandı.

Sane’nin Galatasaray’dan yıllık 9 milyon euro ve 2 milyon euro imza parası alacağı ifade edildi. Maaşının detaylı açıklamaları KAP yapılacak anlaşma ayrıntıları ile belli olacak.