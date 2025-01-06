Galatasaray, Sara için rekor teklif bekliyor. Yönetim son kararını verdi

Kaynak: Milliyet
Galatasaray, Sara için rekor teklif bekliyor. Yönetim son kararını verdi

Galatasaray’a sezon başında transfer olan Sara bir yandan oynadığı oyunla herkesin beğenisi kazanırken diğer yandan ise değerini katladı. Sarı kırmızılı yönetim, rekor teklif beklentisi ile devre arasında Brezilyalı oyuncunun satışına karşı çıktı.

Galatasaray’ın sezon başından Championship ekiplerinden Norwich City’den kadrosuna kattığı Sara performansı ile taraftarların sevgilisi olurken Avrupa’da da piyasasını güçlendirdi.

Milliyet’ten Nevzat Dindar’ın haberine göre, sarı kırmızılı yönetim, Premier Lig’den gelen teklifleri reddetti. Yönetim, Teknik Direktör Okan Buruk ile birlikte aldığı karar ile Brezilyalı oyuncuyu devre arasında takımdan göndermeye sıcak bakmıyor.

Galatasaraylı yöneticilere göre Sara’nın ayrılığı rekor bir rakama gerçekleşecek. Sarı kırmızılılar, “Yaz döneminde Sara için Türkiye’de konuşulmayan rakamlar konuşulmaya başlanacak” ifadesini kullandı.

Galatasaray’a 18 milyon euro bonservisle transfer olan Sara, Süper Lig’de 2 gol, 6 asistlik bir istatistik yakaladı. Sara, son Göztepe karşılaşmasındaki etkili oyunuyla yine dikkatleri üzerine çekmişti.

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