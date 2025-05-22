Galatasaray savunmasının temel direği gidiyor: Anlaşma tamam

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray savunmasının temel direği gidiyor: Anlaşma tamam

Galatasaray'ın en önemli isimlerinden biri olan Davinson Sanchez için ayrılık iddiaları gündeme geldi.

Galatasaray'ın 2023 yılının yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Tottenham'dan transfer ettiği Kolombiyalı defans oyuncusu için önemli bir transfer iddiası gündeme geldi.

EVERTON İLE ANLAŞTI İDDİASI

Transfer Merkezi'nin haberine göre Galatasaray, Davinson Sanchez transferi için Everton ile büyük ölçüde anlaştı. Sarı kırmızılı kulübe katıldığı günden bu yana savunmada istikrarlı görüntüsüyle herkesi kendisine hayran bırakan Sanchez'in ayrılık iddiaları Galatasaraylı taraftarları üzdü.

Bu sezon kazanılan şampiyonlukta önemli bir rol alan yıldız futbolcunun piyasa değeri ise 19 milyon euro.

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