Galatasaray seçenekleri teke düşürdü: Yıldız isimle bizzat Okan Buruk görüştü!

Galatasaray'ın kaleci transferinde tamamen Manchester City'nin Brezilyalı yıldızı Ederson'a odaklandığı öne sürüldü.

OKAN BURUK EDERSON İLE GÖRÜŞTÜ

Ünlü İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Okan Buruk'un Ederson ile görüştüğünü bildirirken Galatasaray yönetiminin diğer kaleci adaylarla ilgili yaptığı görüşmeleri durdurup tamamen 31 yaşındaki file bekçisinin transferine kilitlndiğini duyurdu.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ DÜŞÜK BULUNDU

Ayrıca Galatasaray'ın sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalması sebebiyle uygun bir bonservis ücretine bitirmek istediği Ederson transferi için Manchester City'e 5-6 milyon Euro seviyelerinde bir rakam önerdiği ancak Premier Lig devinin biraz daha yüksek bir bedel talep ettiğini ifade edildi.

Önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın Ederson transferiyle ilgili sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.