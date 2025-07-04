Galatasaray sezonun ilk antrenmanını yaptı: O da geldi

Son şampiyon Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Okan Buruk liderliğinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerinde başladı.

Sarı kırmızılı takımda geleceği tartışma konusu olan İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo, Galatasaray'da yeni sezonun ilk antrenmanında yer aldı. Ayrıca geçen sezon kiralık olarak kadroda yer almayan Halil Dervişoğlu ve Derrick Köhn de çalışmaya katıldı.

ÜMRANİYESPOR İLE HAZIRLIK MAÇI

Öte yandan Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ümraniyespor ile 12 Temmuz Cumartesi günü saat 21.30'da Ümraniye Şehir Stadyumu’nda özel bir hazırlık karşılaşması yapacak.