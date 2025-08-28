Galatasaray Singo transferinin maliyetini açıkladı!

Galatasaray, Wilfried Singo transferinin detaylarını KAP'a açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Galatasaray, Monaco’ya 30.7 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca oyuncunun sonraki satışıdan da Fransız kulübüne %10 pay verilecek.

Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki savunma oyuncusu, yıllık 4.8 milyon Euro garanti ücret kazanacak.

SINGO'YA 'THE OFFICE' TEMALI TANITIM

Galatasaray resmi sosyal medya hesabından 'The Office' komedi dizisinden esinlenerek hazırladığı videolu paylaşımla Singo transferini duyurdu. Singo, "Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray'dayım" ifadelerini kullandı.

Ayrıca GS TV'ye açıklamalarda bulunan Singo, "Çok mutlu ve sevinçliyim burada yeni ailemle birlikte olacağım için. Umuyorum ki bu formayı giydikten sonra iyi sonuçlar elde edeceğiz. Sadece Drogba ve Eboue değil Serge Aurier, Keita gibi oyuncular da bu formayı giydi. Umarım ben de Türkiye'nin en büyük kulübüyle beraber onların elde ettiği başarıları ben de elde edebilirim. Rams Park'ta oynayacağım için çok sabırsızım. Galatasaray'ın maçlarını izledim. İnanılmaz bir atmosfer ve taraftar var. Orada oynamak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.