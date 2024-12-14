Galatasaray, Sivasspor maçı için başvuru yaptı. Dursun Özbek açıkladı

Galatasaray'da aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıyı Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan yönetti. Toplantıya Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Özbek, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istediklerini belirten Dursun Özbek, "Kulübümüzde her şubenin hedeflediği şekilde yoluna devam ettiğini söyleyebiliriz. Futbol takımımız hem Türkiye'de hem de Avrupa'da hedeflerine doğru ilerlemeye devam ediyor. Her zaman söylediğim gibi Avrupa'da özlediğimiz başarılara ulaşmak ve Türkiyede 25. şampiyonluğumuzu kazanıp gerçek beşinci yıldızımızı formamıza takmak istiyoruz. Başkaları gibi istatistikleri, rakamları kendi istediğimiz gibi yorumlayıp kendimizi olmadığımız gibi görmüyoruz, işimize bakıyoruz." dedi.

Özbek sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle futbolda Galatasaray'ın yeşil sahada gösterdiği performansı ve başarıyı engellemek için çeşitli mihraklardan akla hayale gelmeyecek davranışlar sergileniyor. Kulüp ve camia olarak bununla mücadele ediyoruz. Maçları herkes seyrediyor. Buradaki uygulamalar hepimizi, yönetimi, camiamızı, üyelerimizi ve taraftarlarımız üzmektedir. Özellikle son dönemde yapılan açıklamalar, Galatasaray'ın hedeflerine ulaşmakta engelleyecek seviyede olamayacaktır. Bütün bu engelleri geçip Galatasaray'ı hak ettiği başarılara taşımak üzere ben ve arkadaşlarım, her şeyi yapıyoruz."

Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeleri hatırlatan Özbek, "Geçen hafta çok net bir ifadede bulundum, 'Her kim Galatasaray'ın başarısına, emeğine, kazandığı puanlara el uzatırsa elini kırarım, göz koyarsa gözünü çıkarırım.' dedim. Bu söylemimin arkasındayım. Galatasaray örnek bir kulüptür, Türkiye'nin en büyük spor markasıdır. Mücadelemizi sahada yaparız, hak ettiğimiz puanlara da kimsenin göz koymasına tahammül edemeyiz, gereken müdahaleyi yaparız. Rekabet ettiğimiz ve özellikle önemli bir rakibimiz akla hayale gelmeyecek söylemlerle algı peşinde. Bu algıya da futbolu yönetmekten sorumlu olan kişiler ve özellikle MHK gereken desteği vermektedir." açıklamasını yaptı.

SİVASSPOR MAÇI İÇİN MÜRACAT YAPILDI

Sivasspor müsabakasında hakem yönetiminin kabul edilemez olduğunu sözlerine ekleyen Özbek şunları söyledi:

"Bu konuyla ilgili gereken müracaatları yaptık. Davranış biçimimiz, özellikle spor camiasında herhangi bir kaosun çıkmasına yönelik değil, tamamen bir hak arayışı, adalet arayışı çerçevesindedir. Umuyorum ki futbolu yöneten kurumlar ve kişiler bundan sonraki dönemde gereken tedbiri alarak futbolun kaosa sürüklenmesini engelleyecektir. Kurumlarımız, Galatasaray olarak girdiğimiz bu mücadelede destek mesajları yayımladı. Destek olan bütün kurumlarımıza, destek olan herkese teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın birlik ve beraberliği böyle durumlarda ortaya çıkmıştır. Böyle büyük bir kulüp olmamızın temeli budur."