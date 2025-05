Galatasaray-Sivasspor maçına saatler kala flaş transfer açıklaması

Galatasaray, Süper Lig’de bu akşam Sivasspor’u konuk edecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele hem şampiyonluk hem de kümede kalma yarışını yakından ilgilendiriyor.

İki takımın da mutlak galibiyet hedefiyle sahada olacağı maç öncesi dikkat çeken bir açıklama geldi. Sivasspor’un oyuncusu Bekir Turaç Böke Fanatik’e yaptığı açıklamada takımın son durumu ve hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında konuştu.

Böke’nin açıklamaları şöyle:

"Süper Lig bizim için biraz zorlu geçiyor. Yoğun antrenmanlar yapıyoruz. Hocamız yoğun bir şekilde çalıştırıyor bizi. Önemli bir Galatasaray maçımız var. Çalışmalarımız devam ediyor. Rıza Çalımbay ile çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Bu kadar deneyimli ve bilgili bir hocayla çalıştığım için mutluyum. Tadını çıkarmaya çalışıyorum.

Sivasspor, Süper Lig'de uzun yıllardır bulunan bir takım ve camia. Kadromuza baktığımız iyi bir kadro var ama bulunduğumuz yerle çelişiyor. Bu durumu biz de kabullenmiyoruz. Ama bu durumdan çıkmak bizim elimizde. Yoğun bir efor sarf ediyoruz, birbirimizle paylaşımlarımız oluyor. En yakında zamanda da bu kritik süreçten kurtulacağımıza inancım tam.

Taraftarımız bizim 12. adamımız. Onların desteği ve coşkusu bize yansıyor. Bize inanıyorlar, biz de onlara. Kenetlenmiş durumdayız. Onların varlığı bize güç veriyor. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Bu bizim için motivasyon kaynağı.

Transfer haberlerinde adımın geçmesi kendi adıma güzel. Mutlu ediyor tabi. Ama şu an kritik bir dönemdeyiz. Bu yüzden bu haberlere kapılmak istemiyorum. Şu an tek odağım saha benim. Saha içinde, takım arkadaşlarıma nasıl faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Bu haberler motivasyonumu artırır evet ama şu an sadece Sivasspor odaklıyım. İtalya ligini seviyorum. Her genç oyuncu gibi benim de hayalim Avrupa. Zlatan Ibrahimovic ve Thierry Henry örnek aldığım isimler. Tabi ki en başta Ronaldo var. Örnek alıp kendimi yansıtmaya çalışıyorum."