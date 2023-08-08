Galatasaray Slovenya'da Kerem ile öne geçti

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Olimpija Ljubljana karşısında Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti.

Galatasaray Slovenya'da Kerem ile öne geçti

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Galatasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşıyor.

Temsilcimiz, maçın ilk dakikalarında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol ile 1-0 öne geçti.

Barış Alper, hızını kullanarak ceza sahasına sokuldu.

Ortaya çevirdiği topa düzgün bir vuruş yapan Kerem, topu ağlara yolladı ve 9. dakikada Galatasaray'ı öne geçirdi.

İLK 11'LER
Olimpija: Vidovsek, Silva, Sualehe, Elsnik, Fedida, Ratnik, Muhamedbegovic, Bristric, Seslar, Posavec, Rui Pedro

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bakambu

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