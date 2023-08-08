Galatasaray Slovenya'da Kerem ile öne geçti

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Galatasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşıyor.
Temsilcimiz, maçın ilk dakikalarında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol ile 1-0 öne geçti.
Barış Alper, hızını kullanarak ceza sahasına sokuldu.
Ortaya çevirdiği topa düzgün bir vuruş yapan Kerem, topu ağlara yolladı ve 9. dakikada Galatasaray'ı öne geçirdi.
İLK 11'LER
Olimpija: Vidovsek, Silva, Sualehe, Elsnik, Fedida, Ratnik, Muhamedbegovic, Bristric, Seslar, Posavec, Rui Pedro
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bakambu