Galatasaray son dakikalarda yıkıldı! Malmö deplasmanında 1 puan

UEFA Avrupa Ligi’nin 6. Haftasında temsilcimiz Galatasaray, Malmö ile karşılaşıyor. 24. dakikada Botheim, Malmö'yü Galatasaray karşısında 1-0 öne geçirdi. 43. dakikada Galatasaray'ın genç oyuncusu Jelert sahneye çıktı. Jelert'in golüyle Galatasaray beraberliği yakaladı. İlk yarı sona erdi.

56. dakikada ise Yunus Akgün sahneye çıktı. Yunus attığı golle Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi. Yunus, attığı 5 golle Avrupa Ligi'nin en skorer oyuncuları listesinde zirveye yükseldi.

Asisti yapan Dries Mertens, ise Yunus Akgün'e yaptığı asist ile Avrupa Ligi asist krallığında zirvede yer alıyor.

90+2'de Malmö'de Pena sahneye çıktı. Pena, attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Maç 2-2 beraberlikle sona erdi. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna mağlubiyet almadan devam eden Galatasaray, puanını 12'ye yükseltti.