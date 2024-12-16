Galatasaray son saniyede 3 puanı kaptı! Dev derbi nefes kesti! Bu maç tarihe geçti!

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u konuk etti. Oynanan dev maç sezonun en iyi maçı oldu adeta. Top bir Trabzonspor, bir Galatasaray kalesindeydi. Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak izlediği maçı Galatasaray, son saniyede bulduğu golle 4-3 kazandı.

MAÇTAN POZİSYONLAR:

7. dakikada topla buluşan Dries Mertens topu ağlara gönderdi. Galatasaray, Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti. 17. dakikada Muhammed Cham'ın ortasında Ozan Tufan, attığı kafa golüyle skora dengeyi getirdi. 29. dakikada ilk golün asistini yapan Yunus Akgün sahneye çıktı. Yunus, attığı jeneriklik golle Galatasaray'ı Trabzonspor karşısında tekrar öne geçirdi.

Maçta ilk yarı sona erdi.

İkinci yarıda Trabzonspor'un golcüsü Simon Banza sahneye çıktı. Banza, attığı golle skora tekrar denge getirdi. 54. dakikada ise Ozan Tufan attığı golle Trabzonspor'u 3-2 öne geçirdi. 63. dakikada Michy Batshuayi attığı penaltı golüyle skoru 3-3'e getirdi. 90+8'de Batshuayi'nin vuruşunda top Trabzonsporlu Ali Şahin Yılmaz'a çarparak ağlara gitti. Galatasaray, evinde Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.