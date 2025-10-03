Fenerbahçe fatihi TOFAŞ, Galatasaray'a boyun eğdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ikinci haftasında Galatasaray MCT Technic, TOFAŞ’ı konuk etti.
İlk periyodu TOFAŞ 24-20 önde tamamlarken, Galatasaray soyunma odasına 49-42 üstün gitti.
Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren sarı kırmızılı takım, son bölüme 72-63'lük avantajla girdi.
Çekişmeli geçen dördüncü periyodun sonunda Galatasaray maçı 93-91 kazandı.
TOFAŞ 91-90 öndeyken 3 faul atışında isabeti bulan Cummings, son saniyedeki sayılarıyla galibiyeti getirdi.
Galatasaray MCT Technic, ligin ikinci haftasında konuk ettiği TOFAŞ'ı, Will Cummings'in son saniyedeki serbest atış sayıları ile 93-91 mağlup etti.— Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06) October 3, 2025
Maç sonunda ise TOFAŞ cephesi ve koç Emil Rajkovic'ten hakemlere yoğun itirazlar vardı. pic.twitter.com/CNYguBhABO
Galatasaray bu sezon ligde ilk galibiyetini, TOFAŞ ise mağlubiyetini aldı.
Galatasaray'da 27 sayı atan James Palmer Jr. galibiyette önemli rol oynadı.
TOFAŞ’ta ise Marek Blazevic'in 25 sayısını yenilgiyi önleyemedi.