Fenerbahçe fatihi TOFAŞ, Galatasaray'a boyun eğdi

Geçen hata Fenerbahçe'yi son salise basketiyle mağlup eden TOFAŞ, Türkiye Süper Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'a konuk oldu. Büyük bir çekişme içinde geçen karşılaşmayı sarı kırmızılılar 93-91 kazandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ikinci haftasında Galatasaray MCT Technic, TOFAŞ’ı konuk etti.

İlk periyodu TOFAŞ 24-20 önde tamamlarken, Galatasaray soyunma odasına 49-42 üstün gitti.

Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren sarı kırmızılı takım, son bölüme 72-63'lük avantajla girdi.

Çekişmeli geçen dördüncü periyodun sonunda Galatasaray maçı 93-91 kazandı.

TOFAŞ 91-90 öndeyken 3 faul atışında isabeti bulan Cummings, son saniyedeki sayılarıyla galibiyeti getirdi.

Galatasaray bu sezon ligde ilk galibiyetini, TOFAŞ ise mağlubiyetini aldı.

Galatasaray'da 27 sayı atan James Palmer Jr. galibiyette önemli rol oynadı.

TOFAŞ’ta ise Marek Blazevic'in 25 sayısını yenilgiyi önleyemedi.

