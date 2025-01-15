Galatasaray, sponsorlardan elde ettiği dev geliri açıkladı

Galatasaray, üst üste imzaladığı anlaşmalar ile sponsorluklardan büyük gelir elde ediyor. Sarı kırmızılıların formanın neredeyse her yerine aldığı sponsorluklar ile dikkat çekiyor.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu yaptığı açıklamada sponsorlardan ne kadar gelir elde ettiklerini duyurdu. Artık futbol dışındaki branşlara sponsorlar beklediklerinin altını çizen Yelkenci, "70 milyon doları geçtik şu anda sponsorluk anlaşmalarından. Galatasaray tarihinde bir rekor. Futbol formamızda yer kalmadı. Başka branşlarımız var; 17 branşımız var, sponsorları oraya bekliyoruz. Yenileri gelecektir” şeklinde konuştu.



TRANSFER AÇIKLAMASI



Transfer konusunda gelen soruya cevap veren Niyazi Yelkencioğlu, "Zaten transfer çalışması yapıyor arkadaşlar, hocamızla beraber. Bu sponsorluklar gelse de gelmese de transferler yapacağız. Çünkü bu sene bizim için çok önemli. Takımımıza daha fazla katkı verecek oyuncular gelecektir. Onlarla daha kuvvetli olacağız. Tabii ki sponsorluklar elimizi güçlendiriyor, mali durumumuzu güçlendiriyor. Ne kadar çok sponsorumuz olursa o kadar kaliteli oyunculara yöneliyoruz. Sponsorluklar arttıkça oyuncu kalitemiz de artıyor. Galatasaray'ı layık olduğu yere getirmeye çalışacağız." sözlerini sarf etti.