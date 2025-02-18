Galatasaray Süper Lig tarihine geçti: Bunu başaran başka takım yok

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında lider Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar mücadeleyi Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 yendi. Galatasaray bu sezon 23 maçta 20. galibiyete ulaştı.

Opta verilerine göre Galatasaray, Süper Lig tarihinde ilk 23 maçta 20 galibiyete ulaşan ilk takım oldu. Galatasaray ayrıca bu sezon duran toplardan 24 gol buldu.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 11 deplasman maçının 10'unu kazanan Galatasaray, yüzde 91 ile lig tarihinde bir sezonda en yüksek dış saha galibiyet oranı yakalayan takım oldu. Sarı kırmızılılar, puan kaybettiği tek deplasman maçında ise berabere kaldı.

OKAN BURUK’TAN İLHAN PALUT’A BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un yenilmeden en fazla karşılaştığı meslektaşı İlhan Palut oldu. Buruk, Palut’a karşı 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu, kaydettiği 14 golle Galatasaray hanesine 16 puan yazdıran Victor Osimhen oldu.