Galatasaray Süper Lig tarihine geçti. Ezeli rakiplerine fark attı

Yaptığı transferlerle Lig ve Avrupa'ya iddialı bir başlangıç yapan Galatasaray, kadro değeriyle rekor kırdı. Sarı Kırmızılılar, 251 milyon euro değeriyle Süper Lig tarihinin en değerli takımı oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray Süper Lig tarihine geçti. Ezeli rakiplerine fark attı

Editör: Ufuk Cingöz

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarı için transfer döneminde kadrosuna dünyaca ünlü futbolcuları kattı.

Sarı kırmızılılar, yaptıkları transferlerle Süper Lig tarihinin en değerli kadrosunu kurdu.

Galatasaray transfer döneminde Wilfried Zaha, Mauro Icardi (Bonservisi alındı), Cedric Bakambu, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Tete, Hakim Ziyech, Ndombele, Davinson Sanchez, Günay Güvenç, Sıraçhan Nas ve Halil Dervişoğlu'nu renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılılar böylece 251.9 milyon euro ile Süper Lig tarihinin en değerli takımı oldu.

Fenerbahçe, 209 milyon 130 bin lira ile en değerli 2. takım olurken Beşiktaş ise 129 milyon 350 bin euro ile 3. sırada yer aldı.

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