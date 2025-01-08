Galatasaray, Süper Lig tarihinin en büyük bonservisini teklif etti. Tek hedef yıldız oyuncuyu getirmek

Kaynak: Türkiye
Galatasaray, Süper Lig tarihinin en büyük bonservisini teklif etti. Tek hedef yıldız oyuncuyu getirmek

Galatasaray, Mikautadze için Süper Lig tarihinin en büyük bonservisini teklif etti. Sarı kırmızılıların tek amacının Gürcü golcünün transferini bitirmek olduğu öğrenildi.

Ara transferde kadrosuna yıldız bir hücum oyuncusu katmak isteyen Galatasaray, Mikautadze için gözünü kararttı. Daha önce yapılan 18 milyon euroluk teklif, Lyon tarafından reddedilince sarı kırmızılılar, Süper Lig tarihinin en büyük bonservisini teklif etti.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Galatasaray, Lyon’a Gürcü oyuncu için 22 milyon euroluk teklif yaptı. Galatasaray, transferi gerçekleştirmesi durumunda hem Fenerbahçe’nin En Nesyri’ye verdiği 19,5 milyon euroluk bonservis rekorunu hem de Sara için verdikleri 18 milyon euroluk rekoru kırmış olacak.

Sarı kırmızılı yöneticilerin bugün Fransa’ya giderek transferi bitirmek için harekete geçeceği öğrenildi.

Mikautadze bu sezon Lyon formasıyla 22 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

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