Galatasaray süreyi kullanırsa Kerem Aktürkoğlu Avrupa'da olmayacak

Burhan Can Terzi'nin haberine göre Fenerbahçe, Kerem'i Avrupa listesine yazamayacak.

Terzi'nin haberinin detaylarına göre Galatasaray'ın Kerem için Benfica'ya yaptığı satış anlaşmasında "FRoR" maddesi bulunuyordu.

“First Right of Refusal (FRoR)” yani “öncelikli alım hakkı” kavramı nedir?

Bir sözleşmede taraflardan birine tanınan özel bir öncelik hakkıdır. Hak sahibi taraf ilk teklif yapma ya da teklifi eşitleme hakkına sahiptir.

Kulübün sözleşmeli oyuncusunu başka bir klübe satmak istediğini varsayalım. Alınan teklifin ardından bu teklifi öncelikle FRoR hakkına sahip kişiye sunmak zorundadır.

Yani Benfica da Fenerbahçe'nin bugün Kerem için yaptığı teklifin aynısını Galatasaray'a sundu.

OLASILIKLAR

1- Galatasaray, bugün Benfica'ya cevap verirse-verdiyse Kerem rahatça, sorunnsuzca Fenerbahçe'ye gider.

2- Galatasaray'ın 5 günlük cevap hakkı var. Galatasaray bu cevap hakkını son güne kadar saklı tutarsa Fenerbahçe, Kerem'i Avrupa listesine yazamayacak.

3- Benfica, Galatasaray ile arasındaki sözleşmedeki bu maddeyi uygulamazsa Galatasaray'a önemli bir tazminat ödemek zorunda kalacak.