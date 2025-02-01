Galatasaray Talisca’ya teklif yaptı mı? Menajeri açıkladı

Fenerbahçe, uzun uğraşlar sonucu Talisca’yı kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler, Brezilyalı oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Talisca’nın transferi hem Türkiye’de hem de Suudi Arabistan’da büyük yankı uyandırdı.

Yıldız oyuncunun transfer sürecinin nasıl geliştiği ortaya çıktı. Talisca’nın Türkiye’deki menajeri Deniz Sarıtaç, Sabah’a yaptığı açıklamada görüşmelerin 3 ay sürdüğüne dikkat çekti. Sarıtaç, Galatasaray’da Talisca’ya 2 defa teklif geldiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin Talisca transferine ilişkin açıklama şöyle:

"Görüşmeler 3 ay sürdü. Fenerbahçe'nin ilgisi çok yoğun oldu. Sabırlı ve transferin her yönünü progesyonel bir şekilde ele aldılar. Aslanda bayağı zor bir transfer çünkü 1.5 yıl daha kontratı vardı Suudi Arabistan kulübü ile. 3 ay önce bu transfere 'Hayırlı olsun' diyen vardı. Haberler çok erken çıktı. Bu bir haftada bitecek bir transfer değildi.

Talisca, Fenerbahçe'ye hep çok sıcak baktı. İlk andan itibaren hayal kurmaya başlamıştı. İşin en basit yanı, Talisca yönüydü. Acun Bey'in de konuşmalarını es geçmemek lazım. 'Biz bir aile ilişkisi kurduk.' dedi. Tekrar Avrupa'ya dönmek onu heyecanlandırıyor. Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde başarılara imza atmıştı aynısını Fenerbahçe'de yaşamak istiyor."

“GALATASARAY 2 DEFA TEKLİF YAPTI”

"Galatasaray, transfer sürecinin son 10 gününde devreye girdi. Israrlı da bir girişim oldu. Ama Fenerbahçe öyle sıcak bir hava yarattı ki dostluk oluştu bu süreçte. Menajerlik şirketi Carlos Leite de dik bir duruş sergiledi. Galatasaray, bir değil iki kez geldi. Ama Talisca'nın aklı hiç karışmadı.

Kurduğu bir gönül bağı var. 3 tane Suudi Arabistan'dan bir de Katar'dan resmi teklif aldık. Fenerbahçe'nin verdiğinden çok daha fazla para verdiler, kabul etmedi. Mourinho, Beşiktaş döneminin ardından Talisca'yı Manchester United'a istemişti. O zaman olmadı."

“SADECE FUTBOLA KONSANTRE”

"Talisca kendine çok iyi bakmış. Fit bir şekilde geldi. Konsantrasyonu sadece futbola yönelik. Rap müzik onun hobisi, kişisel keyfi. Bunu yaptığı için eleştiriliyor. İnsanların başka hobileri yok mu? Mesela bir mühendis piyano çalamaz mı? Çocukluğundan beri rap müzik seven birisi zaten. Sanki öyle bir konuşuluyor ki maç saati konsere gidecek gibi!

Talisca stadı biliyor, nerede yaşayacağını biliyor, şehri biliyor. Eski takım arkadaşı Cenk Tosun, şu an Fenerbahçe'de. Brezilya'dan Fred, Diego Carlos ve Becao buradalar. Beşiktaş döneminde çalıştığı herkesi hemen aramış. Hiçbir sorun yaşamayacak."