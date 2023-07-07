Galatasaray taraftarı biletleri tüketti

14 Temmuz Cuma günü Avusturya Wien, şampiyon Galatasaray'ı Generali Arena'da konuk edecek. Deplasman taraftarları için biletler bitti.

Galatasaray taraftarı biletleri tüketti

Editör: Hamza Özalkuş

Galatasaray taraftarı Avusturya'ya gidecek takımlarını izlemek için Viyana'yı kuşatmaya hazır.

Austria Wien, Türkçe bir açıklama paylaştı. İşte o açıklama:

Generali Arena’da Galatasaray taraftarları için ayrılan bölümler tükendi. Ancak: VIP alanları için çok sevilen biletler fak.at/tickets adresinde hala mevcut!

Dikkat: Galatasaray tribün biletleri birçok online platformda satışa sunulmaktadır. Biletlerin üçüncü taraf sağlayıcılar üzerinden satın alınması durumunda stadyum erişimi garanti edilemez. FK Austria Wien, diğer platformlar üzerinden satın alınan biletler için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Her durumda, stadyuma girememe riski vardır.

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