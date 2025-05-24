Galatasaray taraftarı bu akşam Yenikapı'ya akın edecek. On binler nefesini tuttu saat 19.00'ı bekliyor

Süper Lig 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, zaferini Yenikapı’da taraftarlarıyla coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Geçen hafta Kayserispor maçında şampiyonluğunu ilan eden Sarı-Kırmızılılar, Rams Park’taki kutlamaların ardından büyük finali İstanbul’un kalbi Yenikapı’da gerçekleştirecek.

Ultra Aslan taraftar grubu, bu akşam saat 19.00’da oynanacak Göztepe-Galatasaray maçını Yenikapı Miting Alanı’nda kurulacak dev ekrandan izleyecek. Taraftarlar, “Rams Park ruhunu Yenikapı’ya taşıyacağız” diyerek tüm Galatasaraylıları davet etti.

MAÇ KEYFİ DEV EKRANDA

Yenikapı’daki etkinlik alanı kapıları bugün saat 12.00’de açılacak. Binlerce taraftar, Göztepe-Galatasaray maçını dev ekranda izlemek için alana akın edecek. Ultra Aslan, İstanbul’un dört bir yanından gelen taraftarlarla maç coşkusunu yaşamayı planlıyor. “Sanki maç burada oynanıyormuş gibi takımımıza destek olacağız” açıklaması yapan grup, kalbi sarı-kırmızı atan herkesi Yenikapı’ya çağırdı.

ŞÖLEN YARIN

Yarınki büyük şölen öncesi hazırlıklar tamamlandı. Saat 16.00’da Yenikapı Miting Alanı’na girişler başlayacak. Takım, saat 17.30’da Galatasaray Lisesi’nden üstü açık otobüsle hareket edecek. Sarayburnu’nda tekneye geçecek olan Sarı-Kırmızılılar, Galatasaray Adası’ndan dönerek Yenikapı’ya ulaşacak.

Kutlamalar saat 19.05’te başlayacak. Kenan Doğulu, Blok3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Emir Can İğrek, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Ebru Yaşar, Gripin, Atiye, Betül Demir, Coşkun Sabah ve Altay sahne alarak taraftarları coşturacak.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa’nın katılımı ise 3.5 milyon dolarlık yüksek kaşesi nedeniyle gerçekleşmedi. Ancak sanatçının parçaları DJ performanslarıyla geceye renk katacak.

YER SARI GÖK KIRMIZI OLACAK

Ultra Aslan, İstanbul’un tüm ilçelerinden taraftarların Yenikapı’ya geleceğini duyurdu. Organizasyon, şampiyonluk coşkusunu İstanbul’un her köşesine yaymayı hedefliyor. Galatasaray’ın bu görkemli kutlaması, taraftarlar için unutulmaz bir deneyim olacak.