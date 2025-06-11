Yılın transferi resmen açıklandı: Sane artık Aslan

Galatasaray 3 yıllık anlaşmaya vardığı Leroy Sane'yi resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp KAP'a (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané’nin, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Dünyaca ünlü hücum oyuncusu Leroy Sane bu gece İstanbul’a gelecek. İstanbul’da sağlık kontrollerine girecek ve ardından sarı-kırmızılı kulübe 3 yıllık imza atacak olan Alman oyuncu transferin mimarı ünlü menajer George Gardi ile birlikte uçağa inmeden önce poz verdi.

29 yaşındaki oyuncunun uçağı gece 01.30 sıralarında İstanbul Havalimanı’na inecek.

Sane ile Gardi’nin fotoğrafı Galatasaray taraftarını çok heyecanlandırırken gece saatlerinde İstanbul Havalimanı’na akın olması bekleniyor.

Sane’nin Galatasaray’dan bonuslarla birlikte yıllık 15 milyon euro maaş alacağı belirtiliyor. Maaşının detaylı açıklamaları KAP yapılacak anlaşma ayrıntıları ile belli olacak.

Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané’nin, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/Ec0mcvULak — #5YıldızlıŞampiyon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@GalatasaraySK) June 11, 2025

Sane imzaya geliyor: Tarih ve maaşı belli oldu!