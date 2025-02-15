Galatasaray taraftarı faturayı Okan Buruk’a kesti: İşte yerine istedikleri teknik adam

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar’a 4-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar aldığı ağrı mağlubiyetle üst tura çıkma şansını mucizelere bıraktı.

Maç sonrası sarı kırmızılı taraftarlar oynanan kötü oyuna büyük tepki gösterirken faturayı Teknik Direktör Okan Buruk’a kesti. Sosyal medyada yapılan yorumlarda Galatasaray’ın şampiyonluk yarışında lider olmasına rağmen Avrupa’da büyük hayal kırıklığına neden olduğunun altı çizildi.

Öte yandan Hollanda deplasmanında savunma ve orta sahada yapılan hatalar ve oyun kurgusundaki sıkıntılar nedeniyle Buruk’a sert tepkiler yükseldi.

OKAN BURUK’UN YERİNE ARDA TURAN’I İSTİYORLAR

Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda Okan Buruk’un gönderilmesi gerektiğini ifade etti. Taraftarlar, Buruk’un yerine Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’ın gelmesini istedi. Galatasaray altyapısında yetişen ve İspanya’da yıllarca futbol oynadıktan sonra Türkiye’ye dönen Arda Turan, teknik direktör olarak Eyüpspor’u çıkardığı Süper Lig’de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üstüne çekti. İspanyol basını Turan’ın Diego Simeone’nin ayrılması durumunda takımın başına geçebileceğini yazdı.

Sarı kırmızılı taraftarların tepkilerine rağmen Galatasaray yönetimi Okan Buruk ile yolların ayrılması için bir karar almayı düşünmüyor. Öte yandan Buruk’un yükselen tepkilere rağmen Süper Lig’de şampiyonluğa odaklandığı belirtiliyor.