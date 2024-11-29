Galatasaray taraftarı maçı izleyebilmek için polis yalvardı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Galatasaray taraftarı maçı izleyebilmek için polis yalvardı

Bursa’da 22 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü Emrah Aktaş saklandığı evde yakalandı. AZ Alkmaar-Galatasaray maçın oynandığı saatlerde yapılan operasyonda yakalan zanlı, maçı izleyebilmek için polis yalvardı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan 24 kaydı olan ve 22 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emrah Aktaş'ı yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin Bağlaraltı Mahallesi'nde bir evde gizlendiğini tespit eden SÖS Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti.

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Eve dün saat 22.00 sıralarında baskın yapan ekipler, şüpheliyi AZ Alkmaar-Galatasaray arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçını izlerken yakaladı. Galatasaray taraftarı olduğu öğrenilen Aktaş, evine baskın yapan polislere, "Maç sonuna kadar bekleyin" diyerek yalvardı. Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne teslim edildi.

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