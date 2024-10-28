Galatasaray taraftarı Nevizade’de toplandı. Tezarühatlar başladı

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Galatasaray taraftarı Nevizade’de toplandı. Tezarühatlar başladı

Trendyol Süper Lig'in 10. Haftasında Galatasaray ile Beşiktaş Rams Park’ta karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Galatasaray taraftarları Nevizade’de toplandı, kutlamalar başladı.

Trendyol Süper Lig​'de 10'uncu haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele saat 20.00'de başlayacak. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip derbiyi hakem Arda Kardeşler​ yönetecek.

Maç öncesi Galatasaray taraftarları her maç öncesi toplandıkları yerde Nevizade’de toplandı. Slogan ve tezarühatlara başlayan taraftarlar meşaleleri yaktı, dev derbi öncesinde kutlamalara başladı.

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OKAN BURUK’UN DERBİ KARNESİ SAĞLAM!

Süper Lig'de şampiyon olduğu son 2 sezonda Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı aldığı galibiyetler, Okan Buruk'a büyük avantaj sağladı.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başındayken ligde Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve birer mağlubiyet ile beraberlik yaşadı. "Cimbom", söz konusu müsabakalarda 9 gol kaydetti ve 2 kez topu ağlarında gördü.

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BERABERLİK YOK

Galatasaray’ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk’un yönetiminde siyah-beyazlılara karşı biri Süper Kupa olmak üzere 5 müsabakaya çıktı. Bu karşılaşmaların 3’ünü Galatasaray kazanırken, 2’si Beşiktaş’ın galibiyetiyle sonuçlandı. Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 6 kez fileleri havalandırırken kalesinde 10 gol gördü.

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