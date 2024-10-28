Galatasaray taraftarı Nevizade’de toplandı. Tezarühatlar başladı

Trendyol Süper Lig​'de 10'uncu haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele saat 20.00'de başlayacak. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip derbiyi hakem Arda Kardeşler​ yönetecek.

Maç öncesi Galatasaray taraftarları her maç öncesi toplandıkları yerde Nevizade’de toplandı. Slogan ve tezarühatlara başlayan taraftarlar meşaleleri yaktı, dev derbi öncesinde kutlamalara başladı.

OKAN BURUK’UN DERBİ KARNESİ SAĞLAM!

Süper Lig'de şampiyon olduğu son 2 sezonda Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı aldığı galibiyetler, Okan Buruk'a büyük avantaj sağladı.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başındayken ligde Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve birer mağlubiyet ile beraberlik yaşadı. "Cimbom", söz konusu müsabakalarda 9 gol kaydetti ve 2 kez topu ağlarında gördü.

BERABERLİK YOK

Galatasaray’ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk’un yönetiminde siyah-beyazlılara karşı biri Süper Kupa olmak üzere 5 müsabakaya çıktı. Bu karşılaşmaların 3’ünü Galatasaray kazanırken, 2’si Beşiktaş’ın galibiyetiyle sonuçlandı. Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 6 kez fileleri havalandırırken kalesinde 10 gol gördü.