Galatasaray taraftarı onu unutmadı! Yıldız isim Rams Park'ta ıslıklandı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, özel maçta İtalya’nın köklü kulüplerinden Lazio ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi statta dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
GALATASARAY TARAFTARLARI TEPKİ GÖSTERDİ
Karşılaşma öncesi zemini kontrol etmek üzere sahaya çıkan Lazio’nun Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi, sarı-kırmızılı tribünlerden yoğun ıslıkla protesto edildi. Taraftarların tepkisi karşısında şaşkınlık yaşayan yıldız oyuncu, kısa sürede yeniden soyunma odasına yöneldi.
GUENDOUZZI NEDEN ISLIKLANDI?
Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya ile oynadığı maçta, Guendouzi ile Patrick van Aanholt arasında penaltı pozisyonu nedeniyle yaşanan tartışma hafızalarda yer etmişti.