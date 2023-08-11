Galatasaray taraftarı Sergio Ramos'u beklerken ters köşe yaptı. Aradığı stoperi İngiltere'de buldu

Victor Nelsson'un ayrılığı için şimdiden alternatif isimlerle görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar Leicester City forması giyen Wout Faes’i kiralamak için girişimlere başladı.

Galatasaray taraftarı Sergio Ramos'u beklerken ters köşe yaptı. Aradığı stoperi İngiltere'de buldu

Danimarkalı stoperi Victor Nelsson’un olası ayrılığında savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray yönetimi İspanyol yıldız Sergio Ramos ile ilgili çıkan haberlere karşın sürpriz bir isim için harekete geçti.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAMAK İSTİYORLAR
Sabah’ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar Leicester City forması giyen Wout Faes’i satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimlere başladı.

PERFORMANSI
Leicester City’e geçtiğimiz sezonun başında 17 milyon Euro’ya transfer edilen Wout Faes burada çıktığı 39 maçta 1 gol 2 asist kaydetti.

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