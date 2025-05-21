Galatasaray taraftarı Victor Osimhen için gözünü karattı

Galatasaray taraftarı kazanılan 25. şampiyonluğun keyfini çıkarırken bir taraftan da Victor Osimhen'in transferini düşünüyor.

TARLASINI OSIMHEN İÇİN BAĞIŞLAYACAK

Sarı kırmızılı taraftarlar yıldız oyuncunun kalması için elinden geleni yaparken son olarak İstanbul Silivri'de yaşayan bir kişi tarlasını gözden çıkardı. Taraftar çektiği videoda "Sayın Dursun Başkanım, eğer Osimhen'i alırsan bu tarlam Galatasaray'a feda olsun" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'DE 25 GOL

Galatasaray'ın şampiyonluğunda başrol oynayan Victor Osimhen Süper Lig'de 25 gol, 5 asistlik performansla 74.5 dakikada bir skoru değiştirirken son 10 sezonda Galatasaray'ın en sık gol katkısı veren ikinci oyuncusu oldu.